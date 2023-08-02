В Хабаровском крае за сутки потушили лесные пожары на 45,4 тыс. га

К тушению привлекли 162 человека и три воздушных судна

ХАБАРОВСК, 2 августа. /ТАСС/. Лесные пожары на 45,4 тыс. га ликвидировали в Хабаровском крае за сутки. Действующими остаются 70 возгораний, сообщается в Telegram-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки края.

"Ликвидировано 20 пожаров на 45 413 га", - говорится в сообщении. Сейчас в регионе огнем охвачено почти 227,4 тыс. га. Накануне площадь лесных пожаров превышала 268 тыс. га. На сегодня горят только северные территории - Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и Охотский районы.

К ликвидации пожаров в регионе привлекли 162 человека, задействовали три воздушных судна.

В Хабаровском крае ввели режим ЧС, жителям запретили посещать леса, исключения распространяются только на транспорт и граждан, задействованных в тушении лесных и ландшафтных пожаров, в проведении спасательных работ. Также ввели межрегиональный режим чрезвычайной ситуации в лесах Хабаровского края, Амурской области и Якутии.

С начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае зарегистрировали более 640 пожаров на общей площади более 732,5 тыс. га.