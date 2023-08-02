В Кишиневе полиция задержала водителя, врезавшегося в ворота посольства России

В ДТП никто не пострадал

КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Полиция Молдавии задержала в Кишиневе водителя, который на Mercedes врезался в ворота посольства России и скрылся с места аварии.

"Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчина, управлявший автомобилем Mercedes, врезался в ворота посольства России в Кишиневе, а затем покинул место аварии. Когда полиция установила местонахождение автомобиля и догнала его, водитель отказался останавливаться и по пути повредил еще два автомобиля, после чего был задержан", - говорится в сообщении на сайте Генерального инспектората полиции. В нем отмечено, что сообщение о ДТП поступило в среду в 06:00 часов (совпадает с мск). Полиции удалось остановить злоумышленника у города Страшены, который находится в 40 км от Кишинева, где в настоящее время проводится расследование происшествия. В ДТП никто не пострадал.

В посольстве РФ корреспонденту ТАСС сообщили, что ведется осмотр места происшествия, в ближайшее время будет дан комментарий по этому поводу. Это уже не первый инцидент у посольства - в октябре прошлого года полицией был задержан мужчина, который нанес на ограждение представительства оскорбительную надпись, а затем начал бросать петарды в здание, после чего влез на забор и попытался проникнуть в посольский комплекс. Сотрудники представительства и члены их семей не пострадали. Однако в результате акции здание посольства получило повреждения. Посольство направило ноту протеста, дипломаты считают, что нападение произошло при попустительстве молдавских властей.