В Испании в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек

Еще 14 человек пострадали

МАДРИД, 2 августа. /ТАСС/. Взрыв газа и сильный пожар в жилом доме в городе Вальядолид (автономное сообщество Кастилия-и-Леон) на северо-западе Испании привел к гибели женщины, еще 14 человек пострадали. 10 из них госпитализированы, сообщила региональная служба экстренной помощи.

По ее информации, инцидент произошел в четырехэтажном многоквартирном доме около 22:30 по местному времени (23:30 мск) в ночь на среду. После взрыва начался пожар. "Пламя достигло самого верха [здания]", - говорится в сообщении пожарных.

Сотрудники правоохранительных органов призвали местных жителей по возможности не посещать место происшествия, чтобы не препятствовать работе медиков и подразделению поддержки в экстренных случаях, которое доставило к дому палатки, одеяла, генератор, осветительные приборы. Начато расследование ЧП.