В Херсонской области сообщили, что силы РФ уничтожили украинский ЗРК Spada

По словам представителя экстренных служб, на правобережье Днепра также уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б"

ГЕНИЧЕСК, 2 августа. /ТАСС/. Силы РФ за сутки уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Spada и гаубицу "Мста-Б" на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожены: гаубица "Мста-Б" с боекомплектом в районе населенного пункта Томарин (потери: три боевика ВСУ уничтожены, четыре - получили ранения различной степени тяжести); ЗРК Spada в районе населенного пункта Великая Александровка; место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Гавриловка, (потери: восемь боевиков ВСУ уничтожены; семь получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

В островной зоне уничтожены одна лодка и пять военных ВСУ в районе острова Белогрудов, еще три лодки и 15 украинских военнослужащих - в районе острова Даманский, а также гаубица Д-30 с боекомплектом в районе населенного пункта Софиевка. На херсонском направлении уничтожены 120-миллиметровый миномет с расчетом и боекомплект к нему, гаубица "Мста-Б" около Чернобаевки.