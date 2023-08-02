По факту крушения гидросамолета на севере Красноярского края возбудили уголовное дело

Погибли два человека

КРАСНОЯРСК, 2 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения гидросамолета в Дудинке на севере Красноярского края, где погибли два человека. Об этом говорится в сообщении Восточного межрегионального управления следственного управления на транспорте СК России.

"Красноярским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта", - говорится в распространенном сообщении. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщалось ранее, гидросамолет упал на берегу реки в Дудинке. На его борту находились два человека, они оба погибли. При падении гидросамолет загорелся. По информации регионального главка МЧС, пожарные потушили возгорание.