В Челябинске после ливня подтопило дворы и дороги

В городе также затопило магазин на улице Доватора

ЧЕЛЯБИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Ливень в Челябинске, сопровождавший прохождение циклона накануне вечером, подтопил 13 участков дорог и 20 дворовых территорий, превысив месячную норму осадков. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

"Сильный ливень в Челябинске продолжался в течение четырех часов. По предварительным данным, выпало 86 мм осадков, что превышает месячную норму. С учетом интенсивности осадков в городе оказались подтоплены 13 участков на улично-дорожной сети и 20 [участков] на придомовых территориях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска сообщили журналистам, что накануне вечером из-за ливня затопило магазин на улице Доватора, 44-летняя сотрудница не могла выбраться из помещения. На место происшествия приехали спасатели Челябинской городской службы спасения и сотрудники пожарной охраны, они откачали воду, вскрыли дверь в магазин при помощи специального инструмента и эвакуировали женщину, используя гидрокостюм.

31 июля со ссылкой на Челябинский гидрометцентр сообщалось, что в регионе объявили штормовое предупреждение из-за прогнозируемых в понедельник и вторник гроз с градом, шквалистого усиления ветра, ливней.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три дня в Челябинской области прогнозируют кратковременные дожди и грозы.