ФСБ задержала жителя Тамбовской области, выезжавшего через Турцию для вступления в ВСУ

Его подозревают в приготовлении к государственной измене

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. ФСБ задержала жителя Тамбовской области, выезжавшего через Турцию на Украину для вступления в ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Тамбовской области, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника", - отметили в ЦОС.

"Установлено, что гражданин России в целях вступления в ряды ВСУ инициировал электронную переписку с представителями националистического формирования Украины, осуществляющего деятельность по набору и подготовке добровольцев из числа граждан России для участия в военных действиях против ВС России. В период с апреля по июнь 2023 года подозреваемый осуществлял поиск и изучение специализированной литературы по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике, после чего осуществил попытку выезда на территорию Украины через Турцию, во время которой был задержан сотрудниками ФСБ России", - рассказали в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене). В настоящее время оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Задержанный житель Тамбовской области признался, что планировал через Турцию отправиться на Украину и принять участие на стороне ВСУ в боевых действиях против российской армии. "В случае успешного пересечения границы РФ и прибытия в Турцию я бы отправился на Украину, где принял участие в боевых действиях на стороне ВСУ против ВС России", - сказал мужчина на видео, предоставленном ТАСС в ЦОС ФСБ России.

Кроме того, он отметил, что в рамках подготовки к выезду на территорию боевых действий усиленно тренировался для поддержания физической формы, изучал литературу по практической медицине, полевой фортификации, вооружении и боевой технике.