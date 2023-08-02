В Югре пьяный водитель поджег полицейскую машину

Его задержали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 августа. /ТАСС/. Мужчина в Югорске Ханты-Мансийского автономного округа поджег машину полиции. По предварительной информации, он оказался недоволен составлением на него протокола за управление автомобилем в пьяном виде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В Югорске один из местных жителей поджег машину сотрудников полиции. Ее потушили, а мужчину задержали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее поджигатель был привлечен по ст. 264.1 КоАП РФ за повторное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. "По факту поджога проводится расследование", - отметил представитель пресс-службы.