2 августа, 07:04

В Югре пьяный водитель поджег полицейскую машину

Его задержали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 августа. /ТАСС/. Мужчина в Югорске Ханты-Мансийского автономного округа поджег машину полиции. По предварительной информации, он оказался недоволен составлением на него протокола за управление автомобилем в пьяном виде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В Югорске один из местных жителей поджег машину сотрудников полиции. Ее потушили, а мужчину задержали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее поджигатель был привлечен по ст. 264.1 КоАП РФ за повторное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. "По факту поджога проводится расследование", - отметил представитель пресс-службы. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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