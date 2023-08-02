В ФСБ сообщили, что отправляющие поджигать военкоматы мошенники представляются силовиками

За последние двое суток произошло более 10 поджогов военкоматов в разных регионах страны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Мошенники, которые отправляют россиян поджигать административные здания, в том числе военкоматы, находятся за пределами РФ и представляются сотрудниками правоохранительных органов. Они заставляют жертв совершать финансовые операции, а затем, манипулируя и обещая вернуть деньги, предлагают совершить теракт, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

За последние двое суток произошло более 10 поджогов военкоматов в разных регионах страны, в большинстве случаев исполнители стали жертвами телефонных мошенников. В Свердловской области подобные случаи поджогов военкоматов ранее были предотвращены в Нижнем Тагиле и Первоуральске.

"Для достижения своих преступных целей злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и требовали совершить заведомо сомнительные финансовые операции. В дальнейшем они обманным путем получали данные, которые впоследствии использовали для манипулирования сознанием жертв. Для возврата денежных средств на счета подвергшихся подобной обработке граждан им предлагалось совершить террористический акт", - рассказали в УФСБ.

В пресс-службе добавили, что среди других характерных особенностей - нахождение за пределами РФ лиц, которые подталкивают жителей региона к совершению теракта. Их жертвами, как правило, являются социально-уязвимые категории граждан или лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, которые легко поддаются внушению.

В УФСБ рекомендовали людям предупредить родственников старшего возраста о возможной угрозе и напомнили, что ни сотрудники ФСБ, ни представители иных силовых структур не вправе с использованием телефонной связи требовать от граждан участия в "спецоперациях", связанных с любыми финансовыми инструментами.