В Омске третий день подряд зафиксировали выбросы сероводорода

Как сообщили в Минприроды региона, устанавливается потенциальный источник загрязнения

ОМСК, 2 августа. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода зафиксировали третий день подряд в Омске, жители которого регулярно жалуются на выбросы в атмосферу. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды Омской области.

"2 августа с 7:00 до 7:20 (с 04:00 до 04:20 мск) на автоматизированном посту по улице К. Заслонова было зафиксировано превышение ПДК сероводорода, максимальная концентрация составила 0,0151 мг/м3 (1,89 ПДК, ветер СВ 2 м/с). В настоящее время устанавливается потенциальный источник загрязнения и определяется его поднадзорность", - сообщили в пресс-службе.

В Омске c 27 июля до утра 2 августа действовал режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени, при котором промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%. Выбросы сероводорода фиксировались 30 июля и в ночь на 31 июля. Информация о превышениях направлена в надзорные органы для принятия мер реагирования. В Минприроды подчеркнули, что превышение ПДК загрязняющих веществ говорит о том, что предприятия не в полной мере выполняют предписание о снижении выбросов в атмосферу.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко во время рабочей поездки в Омск в августе 2021 года отметила, что город занимает пятое место среди городов России с самым загрязненным воздухом. По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2022-2023 годов заняла последнее место. В Омске регулярно фиксируются выбросы загрязняющих веществ.