2 августа, 07:34

На Ставрополье после аварии с автобусом и "Камазом" госпитализировали трех человек

Еще троим пострадавшим в ДТП назначили амбулаторное лечение

ПЯТИГОРСК, 2 августа. /ТАСС/. После столкновения пассажирского автобуса с "Камазом" на Ставрополье госпитализировали трех человек. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого УГИБДД.

"В автоаварии с участием автобуса в Петровском округе травмы получили шесть человек: из них трое госпитализированы и троим назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

2 августа около 4:00 на 521-м км автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь водитель пассажирского транспорта Hyundai не соблюдал безопасную дистанцию до движущегося впереди "Камаза" и допустил с ним столкновение. В результате в больницу для осмотра на предмет наличия травм доставили восемь пассажиров автобуса. Всего на момент ДТП в салоне находились 28 человек.  

Теги:
РоссияСтавропольский край
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