В Папуа - Новой Гвинее арестовали мужчину, подозреваемого в похищении 17 девочек

Их судьба неизвестна

СИДНЕЙ, 2 августа. /ТАСС/. Полиция Папуа - Новой Гвинеи арестовала мужчину, подозреваемого в похищении 17 девочек в центральной части страны. Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на комиссара Дэвида Мэннинга.

По его словам, мужчина, которого разыскивали в течение нескольких месяцев, подозревается "в серии преступлений, совершенных в провинциях Саутерн-Хайлендс, Уэстерн-Хайлендс и Хела". "Среди преступлений, инкриминируемых ему, вооруженное нападение, грабеж, убийство гражданина Китая и ряд изнасилований, совершенных в отдаленных деревнях с 2019 года. Кроме того, он, по нашему мнению, причастен к похищению 17 девочек из поселений в районе горы Босави [центральная часть страны]", - сказал Мэннинг. Судьба похищенных девочек неизвестна.

Комиссар отметил, что при задержании у мужчины было изъято огнестрельное оружие и патроны к нему. "Он был арестован, а самодельный пистолет и патроны калибра 5,56 мм изъяты", - сказал он, добавив, что расследование преступлений, совершенных арестованным мужчиной, будет продолжено и сотрудники полиции постараются выйти на его подельников.