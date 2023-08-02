Вертолет МЧС эвакуировал пострадавшего иностранного туриста с горы Казбек

Его нашли на высоте 3,5 тыс. м

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 августа. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал пострадавшего иностранного туриста с горы Казбек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Сегодня утром [2 августа] воздушное судно прибыло в Северную Осетию из Минеральных Вод и с двумя спасателями на борту отправилось на проведение спасательной операции. Обнаружив пострадавшего на высоте 3,5 тыс. м, вертолет завис над местом его нахождения, спасатели при помощи лебедки спустились вниз и подняли пострадавшего на борт", - говорится в сообщении. Турист с травмой ноги передан сотрудникам скорой помощи.

Накануне от группы из Санкт-Петербурга, совершавшей восхождение на вершину горы, по спутниковой связи поступило сообщение о том, что на высоте порядка 3,5 тыс. м они нашли иностранного туриста с травмой ноги.