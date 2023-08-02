В Москва-Сити задержали 11 человек, похищавших деньги у желающих вложить в криптовалюту

Задержанные проверяются на хищение более 30 млн рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Правоохранители задержали 11 человек, которые организовали работу кол-центра в деловом центре "Москва-Сити" для хищения средств у желающих вложить деньги в криптовалюту. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанные проверяются на хищение более 30 млн рублей.

"По версии следствия, злоумышленники организовали работу кол-центра. Его сотрудники искали граждан, которые желали вложить деньги в криптовалюту. Для ее приобретения предлагалось перечислить сумму в рублях по реквизитам банковской карты", - сказала она.

По словам Волк, для звонков использовался телефонный номер, зарегистрированный на гражданина Молдовы, а банковский счет был открыт на имя гражданина Украины. Получив перевод, аферисты покупали биткойны, предоставляли клиенту доказательства успешной сделки, после чего похищали криптовалюту и переставали выходить на связь. "Полицейские установили личности подозреваемых и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали их. В кол-центре, который располагался в одном из офисов здания делового центра "Москва-Сити", а также в жилищах задержанных проведены обыски", - добавила представитель ведомства.

В ходе следственных действий обнаружены и изъяты компьютерная техника, средства связи, банковские карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Участникам организованной группы предъявлено обвинение (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Девять фигурантов дела арестованы, двоим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Проводится проверка задержанных на причастность к аналогичным преступлениям, которые совершены с 2020 по 2022 год в отношении жителей разных регионов России и причинили ущерб на сумму более 30 млн рублей.