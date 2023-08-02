2 августа, 08:17
Военная операция на Украине

Военный суд отложил до 15 августа рассмотрение дела агента СБУ и его матери-пособницы

© Ирина Гурьева/ ТАСС

По данным следствия, Владислав Зайцев готовил диверсии в ДНР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд отложил до 15 августа рассмотрение по существу дела в отношении агента СБУ Владислава Зайцева, готовившего диверсии в ДНР, и его матери-пособницы Елены Зайцевой из-за отсутствия женщины в суде, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Назначить следующее заседание на 10:00 мск 15 августа", - сказал судья.

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Елена Зайцева и ее сын Владислав являются фигурантами одного уголовного дела. Гражданин Украины Владислав Зайцев обвиняется в двух эпизодах диверсий, совершенных группой лиц, еще двух эпизодах приготовления к совершению диверсии группой лиц, участии в террористическом сообществе, двух эпизодах прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности и нескольких эпизодах приобретения и изготовления взрывчатых веществ. Его матери предъявлено обвинение в пособничестве в приготовлении к совершению диверсий и также приобретении взрывчатых веществ.

Во время прошлого заседания прокурор подал ходатайство в суд о подаче заявления в военное ведомство для определения местонахождения Зайцевой. Ответ не поступил.

О задержании 19-летнего Владислава Зайцева спецслужбы ДНР сообщили в 2019 году после подрыва заряда на железной дороге. Как сообщали СМИ, Зайцев заявил, что до этого был задержан украинскими полицейскими за незначительное правонарушение и в обмен на освобождение согласился сотрудничать. Позднее он дал показания на своих кураторов в СБУ. 

Теги:
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