Возбудили уголовные дела о мошенничестве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. В Ростовской области за махинации с маткапиталом на 18 млн рублей задержали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Предварительно установлено, что 70-летний житель Багаевского района создал вместе с пятью знакомыми кредитно-потребительский кооператив в Новочеркасске с целью хищения бюджетных денежных средств. С 2015 по 2023 годы фигуранты подыскивали жительниц региона, имеющих право на получение средств материнского (семейного) капитала. Участники организованной группы смогли обналичить более 200 государственных сертификатов, сумма ущерба составила около 18 млн рублей", - уточнили в ведомстве.

По данным полиции, участники преступной схемы заключали фиктивные договоры с людьми, которым предназначалась выплата маткапитала, на внесение этих денег в строительство жилья либо на улучшение жилищных условий. Затем документы передавались в территориальный орган госучреждения для получения выплат, после чего деньги обналичивались и распределялись между клиентом и участниками схемы. Мошенники оставляли себе заранее оговоренный процент полученных средств, основная часть передавалась матерям.

На основании полученных сведений следователь межмуниципального управления МВД России "Новочеркасское" возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". При проведении обысков у фигурантов изъяли компьютерную технику, бухгалтерская и иная документация. Двоих подозреваемых заключили под стражу, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.