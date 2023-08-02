В Чувашии нашли тело мужчины, управлявшего перевернувшимся на Волге катером

Число погибших от непогоды в Привольжье возросло до 13

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Мужчину, управлявшего катером, который перевернулся в непогоду на Волге в Чувашии, нашли мертвым. Об этом сообщает МЧС России.

"В Чувашии найден судоводитель затонувшего на Волге катера. Тело мужчины обнаружили спасатели МЧС России при помощи беспилотника у берега недалеко от места происшествия", - сказали в ведомстве.

Таким образом, число погибших от непогоды в Привольжье увеличилось до 13 человек.

Вечером 29 июля во время сильной грозы на Волге перевернулся и затонул легкий моторный катер, следовавший от острова Амоксар к правому берегу, в сторону деревни Адылъял Чебоксарского округа. По предварительной информации, на борту судна, рассчитанного на 5 пассажиров, находились 10 человек, в том числе 6 детей. Один из детей, которому было шесть месяцев, утонул. 1 августа нашли тело восьмилетнего утонувшего мальчика.

Семь человек спасли. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.