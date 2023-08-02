В Заполярье спасатели ведут поиски туристов, которые не вышли на связь

В составе группы шесть человек, большинство из которых - дети

МУРМАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Туристическая группа из шести человек, среди которых четыре ребенка, не вышла на связь, путешествуя по Мурманской области. Спасатели вышли на поиски туристов в Кировском районе Заполярья, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Поступила информация о том, что в установленное в заявке время зарегистрированная туристическая группа в количестве шести человек, из них четыре несовершеннолетних, не вышла на связь", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы ведутся в Кировском районе Мурманской области.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, в составе группы туристы из Москвы и Тулы. Четверым по 16 лет, двое - совершеннолетние. Их маршрут начался у железнодорожной станции Имандра и проходит через вершины и озера горного массива Хибины.