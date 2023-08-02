Суд приговорил главу Томского района к четырем годам колонии за взятку в 8 млн рублей

Взяткополучателя приговорили к трем годам лишения свободы

ТОМСК, 2 августа. /ТАСС/. Отстраненного от должности главу Томского района Томской области Александра Терещенко приговорили к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в 24,5 млн рублей за дачу крупной взятки рублями, долларами и машиной бывшему директору регионального филиала одного из коммерческих банков за то, чтобы тот не взыскивал задолженности по кредитному договору. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"Ленинский районный суд Томска вынес приговор по уголовному делу в отношении главы Томского района Томской области. Он признан виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ "Дача взятки". Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил чиновнику четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 24,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Взяткополучателя, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее осудили на три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело возбудили в отношении Терещенко и экс-директора регионального филиала Россельхозбанка Игоря Шелевого. По версии следствия, с ноября 2016 года по декабрь 2017 года директор регионального филиала банка получил от двух предпринимателей, один из которых в последующем стал главой Томского района, 3,7 млн рублей, $50 тыс. и автомобиль Toyota Camry. Незаконное вознаграждение в общей сумме более 8 млн рублей передавалось за способствование принятию банковским учреждением решений о заключении двух мировых соглашений по делу о взыскании задолженности по кредитному договору с организации, в интересах которой действовали взяткодатели.

Это второе уголовное дело в отношении Терещенко. В рамках первого дела его отстранили от должности в ноябре 2022 года, предъявив обвинение в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. По предварительным данным следствия, в 2020 году ООО "Строительная лаборатория" выдало компании "Спецмонтажстрой", возводившей в селе Корнилово Томского района школу по нацпроекту "Образование", более 20 предписаний, но они не были устранены. Зная это, замглавы Томского района Денис Празукин подписал счета на 14 млн рублей и их выплатили подрядчику за выполненные работы и расторгли с ним контракт, причинив этим ущерб бюджету Томского района. Терещенко же, по версии следствия, склонил Празукина к злоупотреблению должностными полномочиями.