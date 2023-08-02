Главу "Яндекса" оштрафовали за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки "18+"

Сумма штрафа составила 200 тыс. рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Судебный участок №101 мирового судьи столичного района Замоскворечье оштрафовал на 200 тыс. рублей гендиректора "Яндекса" Артема Савиновского за показ на сервисе "Кинопоиск" фильмов с демонстрацией ЛГБТ без маркировки "18+". Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал виновным Савиновского по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ ("Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол") и назначил ему административный штраф в размере 200 тыс. рублей", - огласила решение судья Тамара Суанова.

Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, сотрудники Роскомнадзора заметили, что на сервисе в широком доступе размещены фильмы "Жадность", "Зеленая книга", "Идеальные незнакомцы", "Грани разумного", "Дневник Бриджит Джонс" и другие кинокартины, в которых содержится информация о нетрадиционных сексуальных отношениях. При этом фильмы маркированы отметкой "16+" вместо положенной по закону "18+". После этого Роскомнадзор составил в отношении Савиновского протокол об административном правонарушении.

Представители гендиректора отметили в суде, что не согласны с выводами Роскомнадзора. По их мнению, ведомство не доказало, что указанные фильмы на "Кинопоиске" могли посмотреть несовершеннолетние. Более того, согласно правилам компании, подписку на этом сервисе могут оформить несовершеннолетние. Савиновский занял должность гендиректора "Яндекса" в апреле 2022 года.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал сервис "Кинопоиск" на 1 млн рублей за показ фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений без соответствующей маркировки.

В ноябре прошлого года Госдума приняла закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Штрафы за это правонарушение, если оно совершено через СМИ или интернет, для должностных лиц составляют до 400 тыс. рублей, для юридических лиц - до 4 млн рублей.