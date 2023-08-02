Ростовский суд вынес приговор первому участнику ОПГ за похищение и торговлю детьми

Его приговорили к шести годам колонии строгого режима

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Суд в Ростовской области приговорил первого фигуранта дела о похищении и торговле детьми в регионе к шести годам колонии строгого режима. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"Собранные следственными органами СУ СК России по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 29-летнего жителя Воронежской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" "д" "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений", п. "б", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ "Купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии". Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в 2021 году осужденный, а также двое жителей Шахт Ростовской области вводили многодетных матерей в заблуждение о якобы необходимости передачи их детей сотрудникам опеки из-за плохих условий содержания и проживания детей. Затем члены ОПГ заставляли женщин подписать документы. Потерпевшие, будучи в доверительных отношениях с одной из обвиняемых, соглашались передать своих детей. Таким образом были похищены двое малолетних детей 7 лет и 10 месяцев. Их продали в семьи в Свердловской и Ульяновской областях. Во время расследования их нашли и вернули родителям.

"В ходе следствия мужчина признал вину в совершенных преступлениях и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем в отношении него уголовное дело было выделено в отдельное производство", - добавили в СК.

Суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении остальных участников ОПГ.