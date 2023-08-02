Прокуратура Москвы проверяет Викторию Боню на пропаганду наркотиков

В случае выявления правонарушения ей может грозить штраф до 30 тыс. рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Столичная прокуратура начала проверку в отношении телеведущей и блогера Виктории Бони на пропаганду наркотиков и психотропных веществ в интернете. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время прокуратура Москвы проводит проверку в отношении Виктории Анатольевны Бони, 1979 года рождения, на наличие оснований привлечения ее к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в случае выявления правонарушения Боне может грозить штраф до 30 тыс. рублей. "Проверка продлится ориентировочно до конца августа, в случае необходимости будет продлена", - добавил представитель правоохранительных органов.

Ранее представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Елена Крайт направила обращение в Генпрокуратуру, в котором отметила, что Боня регулярно рекламирует так называемые ретриты по сакральной медицине с шаманами, связанные с употреблением отвара аяуаска, который содержит в том числе психоделические вещества диметилтриптамин и мескалин. В России их производство и распространение запрещены. Крайт отметила, что реклама запрещенных веществ представлена на русскоязычном сайте, оформленном на имя блогера, в ее Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), в Telegram и на YouTube. Учитывая количество подписчиков Бони в соцсетях и ее активное продвижение запрещенных веществ, есть основания для привлечения блогера к административной ответственности, считает она.

Официальным комментарием Бони и прокуратуры ТАСС пока не располагает.