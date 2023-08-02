2 августа, 09:31,
обновлено 2 августа, 09:34
Дело Ивана Сафронова

Верховный суд оставил в силе приговор Ивану Сафронову

Сергей Карпухин/ ТАСС
Иван Сафронов
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Слушания прошли в закрытом заседании в связи с секретностью дела

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Верховный суд России в среду отклонил кассационную жалобу на приговор бывшему советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, осужденному на 22 года за госизмену, передает корреспондент ТАСС.

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"Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, жалобы защиты - без удовлетворения", - огласила постановление кассационная инстанция. Слушания прошли в закрытом заседании в связи с секретностью дела.

Мосгорсуд ранее признал на тот момент советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Сафронова виновным в государственной измене и приговорил к 22 годам колонии строгого режима. Сторона защиты обжаловала решение суда, но апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. 

Теги:
РоссияДело Ивана Сафронова
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