2 августа, 09:42

В Казани заочно арестовали топ-менеджера филиала "Газпромбанка"

Айнура Зайдуллина обвиняют в краже 60 млн рублей

КАЗАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Суд заочно арестовал 34-летнего руководителя подразделения частно-банковского обслуживания казанского филиала АО "Газпромбанк" Айнура Зайдуллина по обвинению в совершении кражи в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Вахитовского суда Казани.

"Айнур Зайдуллин был заочно арестован и объявлен в международный розыск по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, он вместе с неустановленными лицами причастен к хищению более 60 млн рублей. 

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