Гладков сообщил, что ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область почти 130 раз

Губернатор региона отметил, что ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений в жилых домах нет

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили по Белгородской области 129 боеприпасов, в том числе сбросили две гранаты и два взрывных устройства с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Раненых людей и повреждений жилых зданий нет, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка - 7 артиллерийских снарядов. Из ствольной артиллерии и гранатомета обстреляли село Нехотеевка - зафиксировано 18 артиллерийских снарядов и 2 гранатометных выстрела. В селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА две гранаты и одно взрывное устройство. Также по селу выпущено два артиллерийских снаряда. Под гранатометный обстрел попало село Лозовое - установлено четыре выстрела", - написал он.

Гладков добавил, что ни в одном из населенных пунктов региона пострадавших и разрушений в жилых домах нет. Он отметил, что в Валуйском городском округе по селу Кукуевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Долгое - два минометных снаряда, по селу Логачевка - шесть артиллерийских снарядов, по селу Борки - один минометный снаряд, а в Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старого - зафиксировано 15 прилетов.

"В Грайворонском районе по территории между селом Безымено и хутором Байрак выпущено шесть минометных снарядов, по территории между селом Козинка и хутором Понуры - один минометный снаряд <...> По селу Козинка выпущено 16 минометных снарядов, из них 7 пришлось на КПП [контрольно-пропускной пункт]", - написал он.

Губернатор региона написал, что в Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье противник сбросил с беспилотника одно неустановленное взрывное устройство, в Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено 11 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка - шесть минометных снарядов, по поселку Красное - пять минометных снарядов, по хутору Марьино и селу Середа - три и два минометных снаряда соответственно, по селу Сурково - один артиллерийский снаряд.