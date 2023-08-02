2 августа, 09:45

В Испании задержали трех человек из списка самых разыскиваемых преступников Европы

Все задержанные являются гражданами Венгрии

МАДРИД, 2 августа. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании задержала в королевстве трех человек из списка самых разыскиваемых преступников Венгрии, а также европейского списка. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, операция была проведена совместно с венгерской полицией. Арестованные также "фигурировали на момент побега в списке самых разыскиваемых преступников Европы", уточнили в гражданской гвардии. Все задержанные являются гражданами Венгрии.

Подозреваемые связаны с незаконной торговлей наркотиками. В мае 2023 года правоохранительные органы узнали, что преступники могли скрываться в автономном сообществе Валенсия. 

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