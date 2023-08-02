В Улан-Удэ задержали подозреваемых в поджоге бывшего здания военкомата

Возбудили уголовное дело

УЛАН-УДЭ, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в поджоге бывшего здания военкомата в Советском районе Улан-Удэ. Возбудили уголовное дело о теракте, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

"Установлены личности правонарушителей. Это житель Еравнинского района 1988 года рождения и жительница города Улан-Удэ 1953 года рождения. Они задержаны", - сообщили в пресс-службе.

В правительстве республики отметили, что в здании, которое подожгли, "военкомат давно не располагается".

Поджог произошел вечером 1 августа. Пожар ликвидировали на площади 1 кв. м. Пострадавших нет.

По данным прокуратуры Бурятии, поджигатели использовали бутылки с горючей смесью.