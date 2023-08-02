Дело двух участников банды Басаева о нападении на военных в 1999 году поступило в суд

Южный окружной военный суд ранее приговорил одного из участников нападения Романа Гакаева к 20 годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Дело еще двух участников банды Басаева и Хаттаба - Вахита Хамзатханова и Тахира Бегельдиева, обвиняемых в нападении в 1999 году на российских военнослужащих в Чечне, где погибли 15 человек, поступило в Южный окружной военный суд. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Дело в отношении жителей Чеченской Республики Вахита Хамзатханова и Ставропольского края Тахира Бегельдиева поступило в суд", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, обвиняемые в 1999 году вступили в состав банды Басаева и Хаттаба. В ее составе рано утром 4 октября 1999 года в станице Червленной Шелковского района Чеченской Республики участники банды, в том числе Хамзатханов и Бегельдиев, дождались появления российских военных и напали на них. В результате были убиты 15 военнослужащих, еще 28 пострадали.

Подсудимым было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих).

Ранее Южный окружной военный суд приговорил одного из участников нападения Романа Гакаева к 20 годам колонии.