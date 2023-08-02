На Филиппинах нашли обломки пропавшего самолета Cessna

Пилот и пассажир погибли, сообщило агентство Xinhua

ПЕКИН, 2 августа. /ТАСС/. Поисково-спасательная группа обнаружила обломки пропавшего во вторник с радаров легкомоторного самолета Cessna. Пилот и пассажир погибли. Об этом сообщает агентство Xinhua.

"В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция по извлечению тел двух человек, находившихся на борту самолета", - докладывает представитель Управления гражданской авиации Филиппин Эрик Аполонио. Он добавил, что обломки были обнаружены вместе с телами погибших на севере провинции Апаяо административного района Кордильеры на острове Лусон.

Двухместный самолет пропал спустя несколько часов после вылета из аэропорта города Лаоаг в провинции Северный Илокос. Связь с ним была потеряна на высоте 2,2 км. Сигнал бедствия никто из находившихся на борту не подавал.