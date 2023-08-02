Аэропорт Волгограда эвакуировали из-за сообщения о минировании

Проверка показала, что сообщение оказалось ложным

ВОЛГОГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Пассажиров и сотрудников аэропорта Волгограда эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

"Сегодня в 10:40 поступило сообщение о минировании аэровокзального комплекса аэропорта Волгограда. По установленному порядку была проведена эвакуация пассажиров и сотрудников из здания терминала", - сказала она.

Собеседница агентства уточнила, что в аэропорту организовали проверку, которая показала, что сообщение оказалось ложным. "Информация о минировании не подтвердилась, на данный момент аэропорт работает в штатном режиме", - сказала она.

Ложные сообщения якобы о минировании регулярно поступают в администрацию аэропорта Волгоград, а также местные волгоградские СМИ. Так, 2 июля проводилась проверка после того, как в редакцию местного информационного сайта поступило письмо с угрозой взрыва в аэропорту, она оказалась ложной.