Членов банды Гагиева осудили на сроки от 12 лет до пожизненного заключения

Они занимались бандитизмом, совершали убийства и похищали людей на территории Северной Осетии и Московского региона

ТАСС, 2 августа. Второй Западный окружной военный суд в Москве назначил наказание от 12 лет колонии строгого режима до пожизненного заключения 12 участникам преступной группы, которая под руководством Аслана Гагиева занималась бандитизмом, совершала убийства и похищала людей на территории Северной Осетии и Московского региона. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"12 участников преступного сообщества, которым руководил Аслан Гагиев, в зависимости от роли и участия в устойчивой вооруженной группе признаны виновными в совершении убийств, похищении людей, участии в преступном сообществе, бандитизме, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также в использовании поддельных документов, удостоверяющих личность, и незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия. Второй Западный окружной военный суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы от 12 лет в колонии строгого режима до пожизненного заключения", - сказала собеседница агентства.

Уголовное дело в отношении участников банды рассматривалось военным судом с конца 2018 года.

Так, приговором военного суда пожизненное заключение получили Руслан Юртов и Инал Зассеев, по 17 лет колонии суд назначил Ивану Багаеву и Дмитрию Кодоеву, а Олег Алымов и Игорь Дудий получили по 20 лет колонии. Минимальный срок в виде 12 лет лишения свободы получил Чермен Зангиев. Остальные пятеро фигурантов получили сроки по 13 лет, 14 лет и 16 лет колонии. После оглашения приговора, который не вступил в законную и силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, представитель потерпевшей стороны заявила ТАСС, что удовлетворена решением суда.

Уголовное дело в отношении самого Гагиева рассматривается Южным окружным военным судом. В настоящее время уже 24 члена преступного сообщества приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. Семеро объявлены в международный розыск, еще семь человек убиты в результате внутренних конфликтов с 2010 по 2014 год. Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений и привлечение совершивших их лиц к уголовной ответственности.