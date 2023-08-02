В Каталонии впервые объявили чрезвычайную ситуацию из-за засухи

Решение предусматривает ужесточение ограничений на использование воды и затрагивает более 20 муниципалитетов, где в общей сложности проживают около 25 тыс. человек

МАДРИД, 2 августа. /ТАСС/. Власти автономного сообщества Каталония решили объявить чрезвычайную ситуацию в ряде населенных пунктов из-за засухи. Об этом сообщило в Twitter подведомственное правительству региона Каталонское агентство воды.

Решение предусматривает ужесточение ограничений на использование воды и затрагивает более 20 муниципалитетов, где в общей сложности проживают около 25 тыс. человек. Мера была принята "после истощения запасов из-за отсутствия дождей в последние месяцы", уточнили в агентстве. Снабжение водой большинства населенных пунктов, затронутых решением, зависит от водоносного горизонта, резерв которого опустился до минимума с 2009 года.

Как передает газета El Pais, новое положение, введенное впервые, предусматривает среди прочего приостановку сельскохозяйственного полива и сокращение промышленного потребления до 25%. Также остается в силе запрет на полив общественных и частных садов, а бытовое потребление ограничивается 200 литрами на человека в день. При этом правительство региона оставляет за собой право отключить воду для бытовых нужд.

В последние месяцы Испания столкнулась с отсутствием достаточного количества осадков. В среднем по стране водохранилища королевства заполнены примерно на 43%.