Суд Рязани отменил возврат в прокуратуру дела об убийстве в доме "скопинского маньяка"

Его направили в районный суд на новое рассмотрение

ТАСС, 2 августа. Рязанский областной суд отменил возврат в прокуратуру дела об убийстве в доме "скопинского маньяка" Виктора Мохова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановление отменено и направлено в районный суд на новое рассмотрение", - сказали в суде.

Скопинский районный суд Рязанской области в мае вернул прокурору для устранения недостатков дело в отношении трех жителей Скопина, одного из которых обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, а двух - в укрывательстве совершения особо тяжкого преступления. Как ранее сообщали в пресс-службе суда, имеются основания для квалификации действий обвиняемого по ст. 111 ч. 4 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" как более тяжкого преступления. Ему продлили арест до 7 августа 2023 года.

По данным следствия, 7 августа 2022 года во дворе дома в Скопинском районе обнаружили тело местного жителя. Установлено, что 2 августа подозреваемый в убийстве в доме Мохова во время ссоры на фоне алкогольного опьянения нанес потерпевшему удар локтем в область шеи, от чего тот умер. По данным следствия, Мохов обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления, так как скрыл данные о том, что в его доме произошло убийство, и помог соучастникам переместить труп.

В 2005 году Мохова приговорили к 16 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Суд установил, что в 2000 году он похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозпостройки в Скопине почти четыре года. В начале марта 2021 года его освободили после отбытия срока.