В Тюмени осудили экс-главу отдела Росимущества за мошенничество на 17 млн рублей

Его приговорили к 3,5 года колонии общего режима

ТЮМЕНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Калининский районный суд Тюмени приговорил к 3,5 года колонии общего режима бывшего начальника отдела управления земельным фондом Росимущества в Тюменской области. Его признали виновным в мошенничестве и использовании служебного положения с нанесением ущерба более 17 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

"Калининский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении бывшего начальника отдела управления земельным фондом, распоряжения федеральным имуществом, оценки и размещения ФОИВ МТУ Росимущества в Тюменской области. Суд назначил Захару З. наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти сроком на два года и шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Как уточнили в региональном СК России, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, обвиняемый незаконно приобрел право собственности на земельный участок, причинив тем самым Российской Федерации ущерб на общую сумму более 17 млн рублей, а также покушался на незаконное приобретение права собственности на три земельных участка общей стоимостью 86 млн рублей. Помимо этого, суд и следствие установили, что в августе 2021 года обвиняемый получил от посредника взятку в размере 50 тыс. рублей.

Суд удовлетворил гражданский иск МТУ Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе о взыскании с виновного суммы невозмещенного причиненного ущерба. В отношении его соучастников уголовные дела выделили в отдельное производство.