Спасатели обнаружили группу туристов, не вышедших на связь во время похода в Заполярье

По данным МЧС, в медпомощи никто из них не нуждается

МУРМАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили шестерых туристов, не выходивших на связь при путешествии в районе горного массива Хибины в Мурманской области, они не нуждаются в помощи и продолжают маршрут, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 13:20 спасателями Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России туристская группа была обнаружена недалеко от контрольно-спасательного пункта "Куэльпорр", - говорится в сообщении.

Группа продолжает маршрут, в медицинской помощи никто из туристов не нуждается.

Утром 2 августа в пресс-службе МЧС по Мурманской области сообщили, что зарегистрированная туристическая группа из Москвы и Тулы в количестве шести человек, среди которых четверо подростков 16 лет, не вышла на связь в установленное время. Поисково-спасательные работы вели 10 спасателей на двух единицах техники. Маршрут группы начался у железнодорожной станции Имандра и проходит через вершины и озера горного массива Хибины.