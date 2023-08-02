На западе Ирана произошел пожар на НПЗ

На место происшествия прибыл гендиректор кризисного управления провинции Лурестан

ТАСС, 2 августа. Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в городе Дуруд иранской провинции Лурестан, расположенной на западе страны. Об этом сообщил руководитель местной пожарной службы, его слова приводит агентство Tasnim.

По его информации, возгорание началось на НПЗ компании Kangan Petro Refining Co. в 10:45 по местному времени (10:15 мск). На данный момент команда пожарных занимается тушением, еще 16 пожарных расчетов, в том числе из двух соседних городов, направлены в Дуруд для ликвидации ЧП.

Информации о пострадавших и причине возгорания не приводится.

На место происшествия прибыл генеральный директор кризисного управления провинции Лурестан.