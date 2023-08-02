Полиция и СК выявили в пригородах Петербурга более 200 мигрантов-нелегалов

Сотрудники правоохранительных органов, в частности, выявили трех таксистов без водительских прав

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Полицейские и следователи СК за два дня выявили более 200 мигрантов из-за рубежа, нелегально проживающих во Всеволожске, Кудрово, Мурино, Сертолово, а также поселках Бугры и Ковалево под Петербургом. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации пресс-службы, последний рейд прошел утром 2 августа во Всеволожском районе. "В результате полицией выявлены три нелегальных общежития в Буграх и Ковалеве и две "резиновые" квартиры во Всеволожске на улице Вокка. В отделы полиции доставлены около 200 иностранных граждан, проживающие с нарушениями миграционного законодательства", - говорится в сообщении.

Сейчас с нарушителями работают сотрудники миграционной службы. Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК России, в первый день рейда оперативники проверили заведения общепита, а также места стоянок такси в Мурине, Кудрове и Буграх. "В результате мероприятий выявили 22 гражданина, пребывающих на территории Российской Федерации нелегально, закрыто три пункта общественного питания, осуществляющих деятельность без разрешительных документов, [обнаружены] три таксиста без водительских прав", - говорится в сообщении ведомства.