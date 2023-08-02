В Петербурге на КАД перевернулся грузовик

Есть пострадавший

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Движение по Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге частично заблокировано из-за перевернувшегося грузовика. По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавший, сообщили ТАСС в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"С перевернувшимся грузовиком столкнулся легковой автомобиль, двигавшийся по внешнему кольцу. В результате оказались заняты вторая и третья полосы внутреннего и внешнего кольца КАД. Предварительно, имеется информация об одном пострадавшем. Образовался затор в оба направления общей протяженностью около 4,5 км", - рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия находятся сотрудники МЧС, представители обслуживающей дорогу подрядной организации, скорая помощь.

По предварительным данным, у грузового автомобиля лопнуло колесо, затем он столкнулся с барьерным ограждением, пробил его, частично выехал на внешнее кольцо КАД и опрокинулся. Далее с ним столкнулся легковой автомобиль.