На Алтае во время спортивных мероприятий упал параплан

Пострадал один человек

ТАСС, 2 августа. Параплан упал во время спортивных мероприятий в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, сегодня около 15:00 (11:00 мск) в ходе спортивных мероприятий вблизи села Курай в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло падение параплана", - говорится в сообщении.

В Горно-Алтайской транспортной прокуратуре уточнили ТАСС, что пострадал человек, управлявший парапланом. Его состояние устанавливается. Ведомством проверяется соблюдение требований воздушного законодательства, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Горно-Алтайский транспортный прокурор Артем Пичкалев пояснил ТАСС, что инцидент произошел во время Кубка России по параплану. "Он живой, но жестко приземлился в горах. Группа медиков его сейчас спускает, они первые добрались до него, чтобы оказать помощь", - рассказал собеседник агентства.

Один из организаторов кубка Артем Соколовский сообщил ТАСС, что у пострадавшего подозрение на компрессионный перелом позвоночника. "Спускаться человеку самостоятельно мы запретили. Отправили медиков и спасательную группу. Если что, мы отвезем его в больницу, сделаем ему снимок, где будет видна травма. Шокового состояния не было. Участник был из Новосибирска", - рассказал Соколовский.

В Курае с 30 июля по 5 августа проходит Кубок России в дисциплине "параплан - парящий полет". Средняя дистанция в пределах Курайской степи 35-50 км, с вылетом в Чуйскую долину до 100 км. Перепад высоты старта и долины - 1 км.