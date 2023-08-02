МАК приступил к расследованию крушения гидросамолета на севере Красноярского края

По данным Межгосударственного авиационного комитета, разбился самолет Borey RA-3175G частного лица

КРАСНОЯРСК, 2 августа. /ТАСС/. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета приступила к расследованию причин крушения гидросамолета на севере Красноярского края, где погибли два человека. Об этом говорится в сообщении комитета.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении. По данным МАК, разбился самолет Borey RA-3175G частного лица.

Ранее сообщалось, что по этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта). Гидросамолет упал на берегу реки в Дудинке. На его борту находились два человека, они погибли. При падении гидросамолет загорелся. По информации регионального главка МЧС, пожарные потушили возгорание. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, самолет-амфибия Borey следовал из Нового Уренгоя на озеро на плато Путорана.

Озеро Хантайское расположено на окраине плато Путорана. Это огромный горный массив на севере Красноярского края. С ним связаны многие предания северных народов. Плато скрывает множество озер, рек и каньонов, здесь самое большое количество водопадов в России.