В Красноярском крае из-за опрокидывания гидроцикла утонули три человека

Среди них двое детей

КРАСНОЯРСК, 2 августа. /ТАСС/. Двое детей и мужчина погибли из-за опрокидывания гидроцикла на реке Таловке в Курагинском районе на юге Красноярского края. Об этом в среду сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"2 августа 2023 года в следственные органы поступило сообщение о том, что на реке Таловка в окрестностях поселка Болшая Ирба в Курагинском районе Красноярского края при опрокидывании гидроцикла утонули три человека - мужчина и двое его сыновей пяти и семи лет. Предварительно установлено, что мужчина катался на гидроцикле с детьми без спасательных жилетов", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МВД, предварительно установлено, что гидроцикл мужчина купил накануне.

Следственный комитет организовал проверку по этому факту.