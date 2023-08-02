У берегов Испании перехватили парусник с кокаином на €70 млн

По информации гражданской гвардии королевства, судно шло под флагом Великобритании

МАДРИД, 2 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании перехватили парусник недалеко от побережья Сантандера (автономное сообщество Кантабрия) с двумя тоннами кокаина на борту. Об этом говорится в пресс-релизе гражданской гвардии королевства.

По ее информации, судно шло под флагом Великобритании. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке может достигать €70 млн. Операция прошла при сотрудничестве с правоохранительными органами Соединенного Королевства.

Предполагается, что кокаин прибыл к берегам Испании из Южной Америки. Стражи порядка задержали четырех членов экипажа парусника, среди которых два гражданина Венесуэлы, один - Колумбии, один - подданный пиренейского королевства.