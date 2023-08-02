В Саратовской области отправили под стражу обвиняемого в убийстве трех человек

Инцидент произошел в городе Балашове

САРАТОВ, 2 августа. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, которого обвиняют в убийстве трех человек в городе Балашове Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 31 июля в результате алкогольного опьянения 38-летний мужчина поссорился с 49-летней знакомой. В ходе конфликта злоумышленник ударил ее ножом, а затем свою 61-летнюю мать. Пожилая женщина умерла на месте.

Другой пострадавшей удалось выбежать из дома к 58-летнему соседу. Заметив это, злоумышленник последовал за ней и убил соседа, который попытался предотвратить преступные действия. Затем мужчина, увидев знакомую без признаков жизни у соседского дома, накрыл ветками ее тело и скрылся в лесном массиве.

На следующий день сотрудники полиции задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело об убийстве трех человек (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).