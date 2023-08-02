Суд арестовал намеревавшегося воевать на стороне ВСУ жителя Тамбовской области

Он пробудет под стражей до 13 сентября

ТАСС, 2 августа. Ленинский районный суд Тамбова на срок до 13 сентября арестовал жителя региона, выезжавшего через Турцию для вступления в Вооруженные силы Украины. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Срок содержания под стражей установлен судом до 13 сентября 2023 года", - сказали в суде.

Ранее в среду в ФСБ сообщили о том, что задержан житель Тамбовской области, подозреваемый в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене).

Из видеозаписи, предоставленной ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России, следует, что мужчина признался в намерении выехать через Турцию и отправиться на Украину, чтобы на стороне ВСУ принять участие в боевых действиях против российской армии. Также он отметил, что в рамках подготовки к выезду на территорию боевых действий усиленно тренировался для поддержания физической формы, изучал литературу по практической медицине, полевой фортификации, вооружении и боевой технике.