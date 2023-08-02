Под Волгоградом нашли тела двух утонувших мужчин

Поиски ребенка продолжаются

ВОЛГОГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Тела двух мужчин, утонувших на необорудованном пляже, обнаружены в Светлоярском районе Волгоградской области. Поиски ребенка продолжаются. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"В ходе проведения поисковых мероприятий обнаружены тела двух мужчин без признаков насильственной смерти. Поиски тела несовершеннолетнего продолжаются", - говорится в сообщении.

Накануне три человека, в том числе малолетний ребенок, утонули в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщали в следственном управлении СК России по региону, по предварительным данным, 41-летний мужчина и его 8-летний сын, купаясь на необорудованном пляже, начали тонуть. Увидев тонущих, местный житель попытался их спасти, однако также утонул.