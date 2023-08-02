В Таганроге после ЧП с украинской ракетой в больнице остаются три человека

По данным Минздрава региона, у них наблюдается положительная динамика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Три человека продолжают лечение в больнице скорой медицинской помощи после ЧП с украинской ракетой в Таганроге, сообщили в Министерстве здравоохранения Ростовской области.

"На данный момент в БСМП Таганрога находятся три человека. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. У всех наблюдается положительная динамика", - говорится в сообщении.

Ранее власти Ростовской области сообщали, что к медикам за помощью обратились 22 человека, 10 из них госпитализировали. Одного пациента выписали на следующий день после ЧП.

Власти Таганрога сообщали, что первые 36 человек получили единовременные выплаты после ЧП, еще 14 - получат в ближайшее время, в пострадавшем доме ведутся ремонтные работы. По данным на 31 июля принято 51 заявление на 108 граждан на единовременную выплату на первоочередные нужды, а также по утрате имущества, еще от 22 человек приняты заявления на возмещение вреда здоровью.

Минобороны России уточняло, что в Таганроге упали обломки ракеты, сбитой российскими системами ПВО. По данным ведомства, вооруженными формированиями Украины для совершения атаки была применена ракета неустановленного типа, имеющая высокие поражающие свойства. В районе ЧП в Таганроге локально ввели режим ЧС. Главным следственным управлением СК России по факту ракетной атаки возбудили уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Террористический акт". По данным ведомства, вооруженными формированиями Украины для совершения атаки была применена ракета неустановленного типа, имеющая высокие поражающие свойства.