2 августа, 13:27

Сотрудники ФСБ задержали мужчину по подозрению в подготовке взрыва на Кубани

ЦОС ФСБ, архив
© ЦОС ФСБ, архив

Возбудили уголовное дело

КРАСНОДАР, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю задержали мужчину, подозреваемого в подготовке взрыва одного из зданий правоохранительных структур в Армавире. Об этом журналистам сообщили в краевом ведомстве.

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"Мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на территории объекта правоохранительных структур в Армавире. Его задержали. В настоящее время против него возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 "Приготовление к террористическому акту" УК РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый собрал взрывное устройство и хранил его у себя дома. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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