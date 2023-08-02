Сотрудники ФСБ задержали мужчину по подозрению в подготовке взрыва на Кубани

Возбудили уголовное дело

КРАСНОДАР, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю задержали мужчину, подозреваемого в подготовке взрыва одного из зданий правоохранительных структур в Армавире. Об этом журналистам сообщили в краевом ведомстве.

"Мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на территории объекта правоохранительных структур в Армавире. Его задержали. В настоящее время против него возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 "Приготовление к террористическому акту" УК РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый собрал взрывное устройство и хранил его у себя дома.