Из Дома юстиции в Тбилиси эвакуировали людей из-за сообщения о минировании

Уже готовые документы можно получить на автомобильной парковке около здания в специальных микроавтобусах, а также в филиалах, расположенных в районах Глдани и Варкетили

ТБИЛИСИ, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии эвакуировали посетителей и рабочий персонал Дома юстиции, расположенного в Тбилиси на правой набережной, из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве. Об этом говорится в сообщении учреждения в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"На основании анонимного сообщения о взрывном устройстве в тбилисском Доме юстиции объявлена эвакуация. Указанная информация незамедлительно была передана Центру по управлению общественной безопасности 112. С учетом правил протокола, незамедлительно была осуществлена эвакуация сотрудников из здания в безопасное место", - говорится в сообщении.

Из-за возникших сбоев в работе Дома юстиции граждане смогут получать уже готовые документы на автомобильной парковке около здания в специальных микроавтобусах, а также в филиалах, расположенных в районах Глдани и Варкетили, добавили в учреждении.

Официальных комментариев от МВД пока не поступало.

Здание Дома Юстиции Грузии площадью 32 тыс. кв. м. было построено в 2011 году. В нем можно оформить свыше 300 услуг, что помогает ежедневно обслуживать до 15 тыс. посетителей.