В Астрахани возбудили дело после обрушения балкона жилого дома

При ЧП пострадала женщина

АСТРАХАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. В Астрахани возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей обрушение балкона жилого дома, являющимся объектом культурного наследия, где пострадала женщина. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

"По поручению прокуратуры Астраханской области прокуратура Кировского района Астрахани провела проверку в связи с частичным обрушением 1 августа 2023 года балкона в жилом доме 76 по улице Зои Космодемьянской Астрахани, в результате которого пострадал человек. Материал проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении.

Жилой многоквартирный дом является объектом культурного наследия "Дом жилой конца XIX века". В нарушение требований федерального законодательства должностными лицами администрации муниципального образования "Городской округ город Астрахань", при наличии сведений о ненадлежащем техническом состоянии домовладения, вопрос о его признании аварийным и подлежащим реконструкции или сносу не решался, меры к проведению восстановительных и противоаварийных работ с 2020 года не принимались. Это привело к частичному обрушению балкона второго этажа жилого дома, что повлекло причинение вреда здоровью жительнице одной из квартир. Ход расследования уголовного дела прокуратурой области поставлен на контроль, уточнили в ведомстве.

Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области, следствием будет дана надлежащая правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за организацию противоаварийных мероприятий и ремонт указанных аварийных конструкций. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что утром 1 августа произошло частичное обрушения балкона второго этажа в многоквартирном жилом доме в Астрахани, в результате которого пострадал человек. С места ЧП с телесными повреждениями была госпитализирована женщина 1964 года рождения.