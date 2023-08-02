В Северодонецке обнаружили почти 20 гранатометов

Среди них есть и гранатометы иностранного производства

ЛУГАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД России по Луганской Народной Республике (ЛНР) совместно с бойцами Росгвардии обнаружили почти 20 гранатометов, в том числе иностранного производства, на территории бывшего городского отдела МВД Украины в Луганской области в городе Северодонецке, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".

"На территории бывшего ГО УМВД (городского отдела МВД - прим. ТАСС) Украины в городе Северодонецке Луганской Народной Республики обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. <…> Правоохранителями изъято 5 ручных осколочных противопехотных гранат, взрыватели УЗРГМ, 18 ручных переносных гранатометов, в том числе иностранного производства, и 21 патрон калибра 7,62 мм", - сказано в сообщении.

Оружие и боеприпасы правоохранители обнаружили совместно с бойцами Росгвардии. Они направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального МВД.